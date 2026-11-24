由日本國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計的「童書之森．台中」今完工，以「為未來孵的蛋」為理念打造兒童圖書館被森林圍繞，是「童書之森」海外首座，施難度高的橢圓造型清水模建築首度對外亮相，戶外森林意象景觀區中由安藤忠雄設計的青蘋果雕塑也首揭幕，預計明年5月7日啟用，為台中再添國際文化新地標。

文化局指出，童書之森座落於秋紅谷景觀生態公園，以森林包覆橢圓形建築的設計，呈現「為未來孵的蛋」的意象，象徵孕育希望與無限可能。建築融入安藤忠雄極具代表性的清水模語彙，透過簡潔純粹的建築線條，結合自然光影與周邊綠意，周邊種植124株喬木，包括3棵百年大樟樹，讓孩子在綠意圍繞環境中閱讀。

台中市長盧秀燕說，「童書之森．台中」是台中第50座圖書館，她在爭取過程中，應安藤忠雄提出三項要求，不能編列政府預算，地點由他挑選市值55億元的黃金地段，且不能由政府管理，為了孩子、教育、文化，她全數答應，她也感謝聯聚建設創辦人江韋侖以超過回饋2億的預算，逾5億打造，並且由聯聚文教基金會負責啟用後營運。

安藤忠雄表示，人生百年更重要的是保持活力、持續思考並勇於表達。他設計的「青蘋果」象徵人生百年、青春與希望，期許孩子在學習與大自然共處的同時更透過閱讀勇敢探索世界、迎向未來。他強調，即使進入AI 時代，閱讀依然重要，唯有透過閱讀才能深化思考、培養獨立思辨能力，這也是他希望透過童書之森帶給下一代的珍貴禮物。

江韋侖說，看到童書之森的完工，內心充滿喜悅與感謝，「建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。」接下來將近半年到啟用，將主動檢視數百項細節，逐一討論改善不足之處，因為孩子伸手會摸到的每一處，坐下來翻書的每一個角落，都值得我們用心做好。

「童書之森．台中」今完工，施難度高的橢圓造型清水模建築首度對外亮相。記者趙容萱／攝影

聯聚建設創辦人江韋侖與「童書之森．台中」戶外森林意象景觀區中的青蘋果雕塑合影。記者趙容萱／攝影

「童書之森．台中」今完工，施難度高的橢圓造型清水模建築首度對外亮相。記者趙容萱／攝影