台中市后里區育英國小圖書室使用逾23年，年久失修，塑膠地板翹起、天花板漆面剝落，座椅損壞、播音設備老舊，校方提出約200萬元整修經費需求，立委楊瓊瓔今天和市議員陳本添、邱愛珊現勘，宣布已獲教育部國教署核定補助，盼校方加速辦理發包作業，利用寒假期間施工，讓師生寒假開學後就能擁有安全、舒適的閱讀空間。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添、邱愛珊今天辦理「后里區育英國小圖書室教學設備更新及裝修工程」現勘，國教署、台中市府教育局、聯合里長陳查某及育英國小家長會會長及幹部也到場。與會人員實地檢視圖書室地板因長期使用而翹起，天花板漆面斑駁剝落，部分座椅也已損壞，老舊設備及環境亟待改善，盼透過此次整修全面提升圖書室使用品質。

育英國小校長張聖藝表示，圖書室是全校師生教學、閱讀及學習的重要場所，但現有空間已使用23年，影響師生閱讀品質及安全疑慮。校方曾在校務會議及家長座談中多次提出整修需求，感謝立委楊瓊瓔、市議員陳本添及邱愛珊協助爭取經費，讓改善計畫順利獲得核定，為師生打造更好的閱讀環境。

陳本添表示，學校是孩子每天學習與成長的地方，不能因為經費不足而延宕改善，這次現勘親眼看到圖書室地板、天花板及相關設備老舊情形，更凸顯整修的迫切性。邱愛珊表示，良好的閱讀環境是培養孩子學習興趣的重要基礎，育英國小圖書室設備老舊問題已存在多年，樂見中央與地方共同努力，讓改善經費獲得核定，提供師生舒適的閱讀空間。

聯合里里長陳查某也感謝楊委員、陳本添及邱愛珊協助爭取，讓學校更新設備、改善閱讀環境，盼工程儘速完成，提供孩子更優質的學習空間。現勘時，國教署及市府教育局建議校方儘速完成發包程序，掌握寒假施工時程，讓工程順利推動，避免影響正常教學。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，經楊委員與陳本添、邱愛珊兩位議員積極爭取，育英國小圖書室改善計畫終於有了結果，總經費196萬元，教育部國教署已於上周正式發函同意補助，感謝教育部支持地方教育建設。近三年來，楊委員也協助育英國小爭取通學步道改善經費1244萬元、老舊廁所整建183萬元，以及新設警衛室150萬元，加上此次圖書室改善196萬元，持續從校園環境、通學安全到教學設備全面提升。

台中市后里區育英國小圖書室使用逾23年，年久失修，塑膠地板翹起、天花板漆面剝落，座椅損壞、播音設備也已老舊，民代今天會勘改善場地。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供