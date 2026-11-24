彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟打贏復校行政訴訟，昨舉行「潭墘人的勝利」說明會，要求縣府依最高行政法院判決，將學校恢復至一一二學年前的狀態，設置校長、教職員並負責找回學區學生，爭取一一六學年復校。彰化縣政府表示，尊重法院判決，將依判決意旨，審慎依行政程序規畫後續作業。

潭墘國小停招後轉型為遊學中心，反廢校聯盟在校門對面空地舉行說明會。公益律師莊婷聿指出，最高行政法院認定縣府廢校程序有十二項違法，包括廢校前未舉行公開說明會，當時校長僅以電話告知、徵詢意見，教育審議委員會討論廢校案時，也未依規定通知學區家長、學童等利害關係人到場。

莊婷聿表示，判決結果已定，即使縣府事後補辦行政程序也無濟於事，應將潭墘國小恢復至一一二學年前的規模，設置校長、教職員及學生，並負責找回學區內學生。她也質疑，縣府當年編列約一千六百萬元辦學經費，廢校後這筆經費流向何處？應將經費還給學校。

潭墘村長柯志憲表示，潭墘國小不能因縣府一紙公文就被犧牲，這場官司村民走了很長的路，終於等到遲來的正義。他說，復校不只是潭墘人的事，更攸關孩子受教育的基本權利。考量人事問題，設置分校也是反廢校聯盟、村民及家長討論過的方案，希望縣府依法行政、體恤偏鄉，不要一錯再錯。

彰化縣府近五年裁併大城鄉三所國小，潭墘國小自一一二學年停招，是當地第三所停招的國小，當時引發村民強烈反彈。縣府曾提供一至五年級轉至大城國小就讀的學生早餐、通學車資及制服等補助。

縣府表示，維護孩子受教權與學習品質是最優先考量，目前潭墘原學區學童均在鄰近學校就讀，交通補助及各項照顧措施維持穩定，將持續提供支援，確保學生學習權益不受影響。