貫穿彰化縣溪州鄉市區的進元路至溪下路，歷經40多年等待和取得用地等程序、半年施工，今完工通車，地方期待這條都市計畫的市區道路除帶來交通便利，同時活絡溪州地方發展；鄉公所已預告另一條北州路用地已協調取得中，縣政府同意補助工程款，若能順利開闢將有助更加活絡溪州市區。

溪州鄉公所今舉行進元路至溪下路新闢道路工程完工通車典禮，鄉公所邀請中央和縣政府的長官、立法委員謝衣鳯鄉、鄉民代表與地方仕紳，另有70多名在地鄉民共同見證溪州鄉交通建設再向前邁進一大步。

縣長王惠美說，徵收和取得道路用地要動用不少經費，取得用地過程又會得罪人，溪州鄉長江淑芬有魄力，鄉代會願意支持鄉政建設，促成推動進元路至溪下路新闢道路工程計畫，完工通車後一定能帶動地方發展和提高交通便利性。

江淑芬表示，感謝內政部國土管理署補助6381萬4千萬元，縣政府挹注配合款748萬5千元，另從特別統籌分配稅款撥補1千萬元，餘款3626萬6千元由鄉公所自籌，完成這條等待40多年都無法打通的市區「最後一哩路」，鄉公所未來將開闢北州路，用地協調取得中，感謝縣長王惠美同意補助工程款。

溪州鄉進元路至溪下路新闢道路工程，新闢進元路東側130公尺、溪下路北側61公尺，銜接既有道路圳南路經自強橋至溪下路四段約46公尺，全長約237公尺、路寬12公尺，道路設計採雙向車道、規畫人行道，增加10盞路燈，兼顧行車與行人通行安全。