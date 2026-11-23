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南投郡大林道東埔獵寮啟用 部落守護山林堡壘
農業部林業及自然保育署南投分署與東埔部落合作，在郡大林道19公里處支線搭建東埔部落傳統獵寮今天啟用，作為山林巡護隊整補據點及部落教育場域，希望深化與部落守護山林。
深化原住民族共管機制、結合傳統山林智慧與現代森林保育力量，南投分署與信義鄉東埔部落合作搭建獵寮，希望持續串聯傳統獵場文化與森林保育工作。
南投分署表示，東埔獵寮座落郡大山腰、海拔約2000公尺，當地山域自古就是部落族人進入山林狩獵及百年來往返無雙部落重要路線；獵寮由南投分署提供疏伐的台灣杉、紅檜等國產木材，族人以友善環境傳統工法築屋，重現布農族建築技藝。
南投分署說，東埔部落透過社區林業計畫組山林巡護隊，積極巡守巨木林，隨獵寮落成，提供巡守族人更完善整補與休憩據點，也能作為部落傳承山林知識、教育年輕一代場域；對布農族人而言，獵寮遮風避雨，更是分享經驗與凝聚情感「山林中的家」。
南投分署表示，郡大林道19公里處支線沿線及獵寮周邊孕育珍貴巨木與千年檜木群，呼籲山友行經時、前往獵寮或探訪神木群時務必發揮公德心、保持環境乾淨整潔，落實「無痕山林」精神。
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