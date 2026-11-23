貫穿彰化縣溪州鄉市區的進元路至溪下路，歷經40多年等待和取得用地等程序、半年施工，今完工通車，地方期待這條都市計畫的市區道路除帶來交通便利，同時活絡溪州地方發展；鄉公所已預告另一條北州路用地已協調取得中，縣政府同意補助工程款，若能順利開闢將有助更加活絡溪州市區。

2026-11-23 17:39