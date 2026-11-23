農業部林業及自然保育署南投分署近年推動山林共管與保育合作，今年與南投信義東埔部落攜手，就地取材且以友善環境的傳統工法，於郡大林道19K支線搭建傳統獵寮，今啟用，重現布農族建築技藝，更成為守護檜木群及森林生態的基地。

林業及自然保育署南投分署指出，為深化原住民族共管機制，結合傳統山林智慧與現代森林保育力量，該分署近年與東埔部落密切合作，透過社區林業計畫組成山林巡護隊，投入巡守巨木林，今年更攜手在郡大林道19K支線搭建傳統獵寮。

而「東埔獵寮」座落於郡大山山腰、海拔約2000公尺，位處布農族人稱為「尖山」（布農族語：馬素鹿幹）的山域，自古即是該部落族人進入山林狩獵，以及往返無雙部落的重要路線與生活據點，如今由該分署提供疏伐當地林區國產木材。

該分署表示，由於郡大林道19K支線沿線具原始森林風貌，孕育著珍貴壯觀的巨木與千年檜木群，提供巡守隊及山友休憩空間，由該分署提供疏伐後的台灣杉、紅檜等國產木材，讓部落族人就地取材，以友善環境的傳統工法築屋搭建獵寮。

「東埔獵寮」今落成啟用，未來不僅是遮風避雨的建築，更串聯傳統獵場文化與森林保育工作，強化山林巡護能量，保護珍貴的檜木群與森林生態，同時作為部落世代傳承山林知識，及教育年輕一代的的基地據點，永續傳承布農族山林智慧。

該分署與東埔部落也呼籲，山友若行經該區域、前往獵寮或探訪神木群的山友與遊客，在享受山林美景與駐足休息的同時，務必發揮公德心、保持環境乾淨整潔，落實「無痕山林」的精神，共同愛護這座得來不易的文化據點與珍貴山林資產。

林保署南投分署與信義東埔部落攜手於郡大林道19K支線搭建傳統獵寮，重現布農族建築技藝，更作為守護檜木群及森林生態的基地。圖／林保署南投分署提供

林保署南投分署與信義東埔部落攜手於郡大林道19K支線搭建傳統獵寮，重現布農族建築技藝，更作為守護檜木群及森林生態的基地。圖／林保署南投分署提供