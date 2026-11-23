彰化縣第二十二座共融式特色公園，今在竹塘九龍大榕公祥龍探索遊戲場啟用，呼應濁水溪及大榕公，融入祥龍戲水意象與榕樹氣根造型攀爬架等多元設施，營造充滿趣味與互動性的遊戲空間。

縣長王惠美與立法委員謝衣鳯、竹塘鄉長蔡碩任、竹塘九龍大榕公主委陳壬錫和各級民代、竹塘鄉各界人士約200人參加啟用典禮，隨後參拜九龍大榕公廟。王惠美說，九龍大榕公祥龍探索遊戲場以九龍大榕公周邊約0.75公頃作為基地進行改造，工程總經費約4400萬元，由縣議會支持縣政府全額負擔，水利署第四河川分署協助核定土地使用計畫，和竹塘鄉公所、鄉代會等各界協助，讓工程順利推動完成。

王惠美說，這座探索遊戲場最大亮點是「榕光塔」具，遊客能從樹下漫步至樹梢，從不同角度欣賞大榕公壯闊的樹冠與周邊河濱景觀，深具地標意象；遊戲場從龍珠花灑揭開探索序幕，中間串聯平衡鋼索、月亮吊環座椅、樹鬚傳聲筒、彈跳床、旋轉翹翹板、轉盤座椅、鞦韆組及榕樹氣根造型攀爬架等多元設施，讓兒少在探索與挑戰的過程中鍛鍊體能、培養肢體協調能力並激發想像力。

立委謝衣鳯和竹塘鄉長蔡碩任都表示，縣政府團隊串聯河堤、木棉花道及竹塘周邊景觀，九龍大榕公周邊環境180度大轉變，相信未透過九龍大榕公搭配的遊樂設施，吸引更多民眾造訪，在全台打出知名度，讓竹塘愈來愈美好，返鄉子弟感受到改變而願意返鄉定居。

竹塘鄉九榕公的樹冠覆蓋面約約1公頃，有一座九榕公藏雙廟，樹下設三聖佛祖神座供信徒敬拜。九龍宮年為濁水溪畔村民渡河的重要指標，一株老榕樹氣根繁衍如龍爪、形似「龍飛九天」而得名「九龍」。