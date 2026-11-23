國定古蹟台中州廳修復後已重新開放，台中市文化局即日起推出「台中州廳的前世今生特展」，透過歷史影像、文物展示、互動體驗及人物影音，帶領民眾回望州廳百年歷程。

台中市文化局說明，這項特展從建築興建、昔日行政中心日常，到古蹟修復與空間活化，認識這座城市重要地標如何隨時代演進，延伸成為全民共享的文化場域，展期到明年1月8日。

文化局表示，台中州廳的「前世」，不僅見證台中舊城區的發展，更是城市治理與都市變遷的重要歷史現場。展覽透過歷史照片及古地圖，呈現鐵路興建、官署設立與街道發展如何逐步形塑台中城市樣貌，重現州廳作為中部行政中心的歷史風華。

展場特別打造懷舊辦公情境區，展出舊市政府時期的公文、印章及辦公用品，讓民眾彷彿走入昔日辦公現場，感受繁忙的行政日常，認識州廳的行政運作，以及與城市發展、市民生活的關係。

展覽帶領民眾認識州廳修復與再利用的「今生」。展區呈現修復團隊如何在保存古蹟原貌的前提下，細心修補建築牆體、裝飾細節與各項構件，延續百年建築的歷史價值。現場更規劃磚牆、屋頂木架及柱飾等工藝體驗，讓民眾透過動手操作，認識傳統建築工法與工藝智慧。

文化局表示，台中州廳不只是一座百年建築，更承載著城市發展與世代生活的共同記憶。期盼透過特展讓更多民眾認識古蹟修復背後的工藝與故事，看見文化資產保存、活化與公共共享的成果。邀請民眾走進「台中州廳的前世今生特展」，在百年建築中閱讀台中的過去、感受城市的現在，並一同想像州廳的下一個百年。