台中市西區土庫里長粟藍倩爭取連任，日前帶團競選團隊到花藝工作室拜票，工作室因為忙於工作婉拒，未料，粟藍倩離開前竟說出「沒要營業就把大門關上」，事後更到Google評論留下1星負評；店家見負評後主動發文還原事發經過，粟隨後也發文致歉「思慮不周、處理失當」，並撤下1星負評評論。

粟藍倩11月20日下午帶著團隊進入里內一家花藝工作室拜票，並表示想買花材，但因店家早在兩年前就改為預約制，不零售花材，且當時正忙著準備大型專案，客戶也在場確認打樣，只好婉拒，粟藍倩離開前竟說出「如果沒有要營業就把大門關上」，隨後更在Google評論留下1星負評，指過去曾在店家消費近萬元，今天進門卻被趕出來非常不禮貌。

店家看到Google負評後，發文還原事發經過，店家坦言「當下可能是我們沒有把話解釋得很完整，讓里長覺得自己被趕走，這部分我們也能理解」，但現場還有客戶，實在無法放下手邊工作接待，只能不斷向他們致意，但隔天凌晨看到1星負評通知時相當無奈，並體會到「人在無奈到極點的時候，是會笑出來的」。

粟藍倩隨後在臉書發文致歉表示，當天拜票沒有事先確認工作室已轉型為全預約制，就在店家忙碌時貿然打擾，事後又留下不恰當評論，「這確實是我身為里長思慮不周、處理失當的地方」，她已經刪除該則Google評論，希望能約時間親自向團隊致歉，未來會更謹慎傾聽每一位里民與店家的聲音，繼續做在地商家最堅實的後盾。