台中市東豐快速道路「東勢至石岡段」今天正式通車，市長盧秀燕親自主持通車祈福典禮。盧秀燕表示，東豐快總經費高達近200億元，是她上任8年來造價最高的道路。她引述開蘭始祖吳沙名言「路若通，子孫就成功」，感謝各界支持、共同促成東豐快，盼串聯觀光與產業動能，帶動地方繁榮。

盧秀燕指出，東豐快速道路在她上任前，因計畫及環評遭撤銷等因素受阻，重啟東豐快是她8年前競選市長最重要的政見。2019年上任後，市府重新啟動計畫、組成推動小組，歷經約兩年重跑流程、重編預算及重辦環評，才得以動工；期間一度面臨外界質疑，她感謝市議員吳振嘉與立法院副院長江啟臣對她的信心與支持，今天第一階段通車，「我們說到做到！」

盧秀燕感謝江啟臣爭取經費，她說，東豐快速道路總經費高達200億元，當時中央經費尚未到位，市府毅然先行復工，江啟臣持續向中央爭取經費，終於促成時任行政院長蘇貞昌2023年親自到場宣布中央補助一半經費，大幅減輕台中市財政負擔。

內政部長劉世芳表示，東豐快速道路是台中山城重要的交通建設，從計畫推動、經費籌措到工程施作，歷經許多挑戰，今天終於迎來通車的重要時刻。她肯定台中市政府及建設團隊多年來的努力與用心，克服各項工程難題，讓重大公共建設一步步落實。

江啟臣表示，東豐快是山城鄉親期待多年的重大建設，不僅能改善東勢、石岡及豐原一帶交通，更肩負緊急救災、產業運輸及觀光發展的重要功能，期待未來全線完工後，進一步串聯山城生活圈，帶動地方發展。

建設局長陳大田指出，東豐快速道路全長9.6公里，分5個標段，自2022年10月復工以來，歷經約4年施工，順利完成主線階段性通車；此次通車的第三至五標東勢至石岡段，全長約5.5公里，東勢地區可經由石岡銜接已完工的新東豐大橋，再接入東關路，大幅提升山城對外交通便利性。

另外，主線最後一標，也是第二標「石岡金星九房段工程」，已於今年9月開工，東豐快速道路全面進入施工階段，預計2029年全線完工通車，屆時不僅能提升災害及震災發生時的救援通行效率，更可望分擔台3線約45%車流，大幅縮短山城與市區間的通勤時間。