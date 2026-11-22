台中捷運市政府站G9-1土地開發案今天動工，全案規畫為地上43層、地下7層的商場、辦公室、旅館等複合式建案，預計2031年完工。市長盧秀燕表示，本案預估投資金額超過百億元，捷運路網沿線開發順利，不僅能完善當地生活機能，還可以替建設還本。

盧秀燕說，捷運綠線雖然已經完工通車，還可以繼續延伸建設，沿途各站都有高度開發價值，市府推動捷運站點土地聯合開發案，既可以完善居民生活機能、帶動觀光旅遊經濟效益，也可以為捷運建設還本，畢竟市府推動捷運路網所需經費不貲。

盧秀燕表示，捷運沿線開發案都採取民間投資的方式，市府不用出錢，「喝牛奶不用養牛」，這幾年台中財政辛苦，也沒辦法得到太多中央奧援，許多重大建設都採取BOT，包含規模600億元的台灣超巨蛋，以及這件107億元的土開案，感謝民間企業對台中經濟前景有信心。

盧秀燕指出，今天動工的G9-1土開案非常特殊，市政府站位於文心路與台灣大道的交接點，未來也是捷運綠線和藍線的轉乘點，可以說是台中市最重要的交通節點；本案共有50層樓，是台中第四高建築，前三名都是民間建案，本案完工後將成為公私聯合開發案的第一高樓。

投資開發的冠德建設股份有限公司董事長馬志綱說，之前已經投資2筆捷運土開案，分別在文華高中站和四維國小站，G9-1站比較不同，不是單體住宅或商辦，而是複合式建物，不僅是台中首例，在全台也是第一次的嘗試；台中的腹地與人才都會是台灣經濟的重要後盾，企業才選擇投資、深耕台中。

捷運工程局補充，中捷綠線土地開發案除了今天G9-1動工，四維國小站G5完成預備標售、文心崇德站G6以及南屯站G11在陸續興建中，市府會持續以捷運場站為核心，整合交通建設和都市發展。

市府也透過本次開工典禮，舉辦「走進城市，閱見城事」微型圖書館活動，今天起到12月8日在市府站1號出口前，設置城市閱讀公共藝術裝置，今天也在市府站出口舉辦一日市集，結合市立圖書館行動書車和公益募書活動。

台中市長盧秀燕表示，，本案預估投資金額超過百億元，捷運路網沿線開發順利，不僅能完善當地生活機能，還可以替建設還本。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕（左三）指出，今天動工的G9-1土開案非常特殊，市政府站位於文心路與台灣大道的交接點，未來也是捷運綠線和藍線的轉乘點，可以說是台中市最重要的交通節點。記者陳敬丰／攝影