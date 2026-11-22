彰化縣田中鎮過去托育資源不足，不少家長曾被迫跨鄉鎮送托。為擴大公共托育服務，田中鎮公所持續增設公設民營托嬰中心，第二座公托今天在文中公園舉行動土典禮，規劃結合托嬰中心與社區活動中心，預計2027年底完工，屆時全鎮公共托育收托量將從目前60人增加至92人。

田中鎮公所指出，鎮內第一座公設民營托嬰中心已於10月28日啟用，可收托60名嬰幼兒，但考量地方托育需求，現有量能仍有不足，因此規劃興建第二座公托，將服務範圍延伸至田中鎮東側，讓不同區域的家庭都能就近取得托育資源。

有家長表示，約5年前田中鎮托育資源相當缺乏，當時除了1家私立托嬰機構外，幾乎沒有其他選擇，只能將孩子送往社頭托育，接送相當不便，也讓家長十分困擾。

這次新建工程位於文中公園，規劃為地上2層樓建築，總樓地板面積631.53平方公尺（約191坪），1樓設置公設民營托嬰中心，預計可收托32名嬰幼兒，嬰幼兒室內外活動空間達286平方公尺，約為法定空間的4倍，2樓則規劃為社區活動中心，未來可作為社區關懷據點及辦理各項活動的空間，兼具托育服務與社區照顧功能。

田中鎮公所表示，第一座公托設於高鐵段，位於田中鎮西側，第二座則選在東側文中公園，希望透過東西兩處據點，逐步建構公共托育服務網絡。本案獲衛生福利部補助2580萬8000元、彰化縣政府補助1200萬元，公所自籌119萬973元，總工程經費3899萬8973元，預計2027年底完工，屆時全鎮公共托育收托量將提升至92名。

田中鎮長蕭淑芬表示，面對少子化挑戰，公所持續建置育兒支持資源，除增設公共托育設施，也從生育獎勵、親子共讀、藝文活動及特色公園等面向著手，希望完善家庭育兒環境，讓家長安心育兒。