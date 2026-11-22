為縮短高齡者數位落差，教育部與南投縣政府合作在魚池鄉建置樂齡學習數位示範體驗場域，規畫明年推出至少19場次達123小時數位課程，並培訓數位幫手，協助長輩熟悉數位設備，克服對科技的畏懼更融入日常，提升數位生活自主能力。

縣府教育處指出，數位科技快速發展，智慧型手機、網路服務及人工智慧已逐漸融入日常生活，但長輩對科技易感陌生，甚至畏懼，如何提升其數位素養，協助跨越數位門檻、自在運用科技，縮短數位落差，成推動高齡友善環境的重要工作。

教育部補助經費與縣府合作在魚池鄉建置全縣首座的樂齡學習數位示範體驗場域，委由南投縣樂齡教育文化發展協會承辦執行，串聯在地數位機會中心（DOC）、大專院校、社區據點及跨世代夥伴共同推動，提供長輩體驗數位科技的學習環境。

教育處長王淑玲說，該場域以日月潭湖光山色及魚池在地茶文化為設計特色，規畫樂齡科技客廳、大螢幕互動教學區、平板操作及大南投數位遊程體驗區，並設有「數位幫手」陪伴指導，即時且貼近需求的協助長者循序漸進的透過實作學習。

而南投縣樂齡學習數位示範體驗場域，明年將規畫19場次、至少123小時的數位學習課程，內容涵蓋防詐騙、媒體識讀、AR及VR體驗、智慧旅遊及AI科技應用等，並培訓10名數位幫手，協助長輩熟悉數位設備，科技融入日常生活。

教育部表示，科技應用並非專屬年輕人，長輩也能享受科技對生活的便利性，明年預計在南開科大設置南投第二處示範體驗場域。縣府也表示，將持續爭取經費，結合社區、大專院校及專業團隊，逐步將數位學習場域及課程推廣至各鄉鎮市。