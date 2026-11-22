農業部林業及自然保育署台中分署昨晚接獲伐採廠商通報，於大雪山國家森林遊樂區船型山林道3K處目擊台灣黑熊，為防範人熊衝突，22日到24日封閉林道，呼籲民眾暫勿前往。

台中分署今天說明，昨晚接獲通報，於大雪山國家森林遊樂區船型山林道3K處目擊台灣黑熊，因為此地區近期AI自動相機已有拍攝到黑熊出沒紀錄，且適逢殼斗科果實成熟掉落期，為求謹慎及防範人熊衝突，已封閉林道，預計持續封閉至24日。

台中分署表示，獲報後，除派遣森林護管員前往勘查、設置封閉告示外，封閉期間每日將由森林護管員加強林道巡視，並於周邊再架設4G紅外線自動相機，持續監測黑熊活動情形，預計於25日重新開放林道，同時加強園區遊客防熊宣導，提醒遊客留意周遭環境，避免人熊相遇風險。

為降低人熊衝突風險，台中分署自113年起於大雪山國家森林遊樂區建置AI防熊預警系統，針對43k餐廳、住宿區、49k小雪山資訊站及35k收費站鄰近船型山林道等遊客活動頻繁區域進行監測，再依據現地需求滾動調整人熊衝突應變措施。

台中分署指出，近期船型山林道AI自動相機已有拍攝到黑熊出沒紀錄，但其活動位於林道外圍森林環境，與林道及收費站遊憩區仍有一段距離。據過往監測紀錄，黑熊也偏好利用大雪山地區林場時代遺留的舊林道，且目前林道旁殼斗科種類植物正值結果成熟掉落期，可能吸引黑熊頻繁前往覓食。

台中分署表示，這次工作廠商目擊黑熊出沒林道地點，鄰近收費站區域，雖非步道，但部分路段地勢平坦路況良好，為遊客經常利用步行路線，顯示黑熊活動範圍逐漸接近人類遊憩空間，也凸顯加強遊客安全管理及人熊衝突預防工作的重要性。提醒民眾進入山區活動時請結伴同行，避免於晨昏時段單獨行動，並落實無痕山林原則。