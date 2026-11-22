軌道建設是南投縣民期待的重要交通政策。賴清德總統輔選民進黨縣長候選人温世政，對他提出的南投輕軌政見，掛保證將由中央負擔八成經費。縣長許淑華則已推動中捷橘線延伸南投評估，兩套方案在路線、系統及財源上各有差異，未來要走哪條軌道成為選戰話題。

温世政提出約四百億至五百億元的南投輕軌計畫，希望銜接台中捷運。賴清德多次輔選時表示，温若順利當選，中央願負擔八成經費，地方自籌兩成，約八十億至一百億元，並可分年編列，地方只要妥善配置財源，就有能力負擔配合款。

温世政另提出「南投十字路網」，主張採建設成本較低、工期較短的輕軌系統，南北向從台中霧峰出發，串聯草屯、中興新村、南投市、名間，並延伸至竹山；東西向則結合集集支線升級，另規畫八條轉乘接駁路線。

南投縣府目前則推動「台中捷運橘線延伸計畫」。中捷橘線台中國際機場至霧峰段可行性研究獲行政院核定後，縣府已與台中市政府捷運工程局研商，規畫從霧峰向南延伸至草屯、中興新村及南投市，並將向交通部爭取可行性研究經費。

縣府指出，捷運延伸草屯的關鍵在於日運量，若達標將爭取中運量捷運直接延伸，未達門檻則評估改採輕軌；另規畫從南投市向南銜接台鐵集集支線名間濁水站。

不過，軌道建設除了興建經費，還涉及地方配合款、土地取得及後續營運成本。中央承諾補助八成，不代表工程已獲核定。南投究竟要先銜接中捷，還是另闢輕軌路網，考驗未來縣府的財政規畫與交通需求評