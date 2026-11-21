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2026台中糕餅×好禮×原民特色市集登場！金曲歌王葛西瓦19:30壓軸
2026台中糕餅×好禮×原民特色市集今天下午二時在台中市民廣場熱鬧登場，集結40攤經典糕餅、人氣伴手禮與原民特色攤位，並安排11組音樂人6小時接力開唱，晚間7時30分將由金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦壓軸獻唱，吸引大批民眾享受好吃、好買、好聽的初冬周末。
經發局長張峯源表示，台中糕餅傳承百年手藝，原民音樂唱出土地生命力。此次活動首度串聯糕餅、好禮與原民文化，讓職人好味與原民好聲同台，讓民眾從午後逛到星夜，用味蕾認識台中，用音樂感受原鄉，把糕餅美味帶回家，更將原民好聲留在心中。
經發局指出，現場40攤特色市集，包括「老東家首獎滷味」、「左心房友禮」、「熊介巧」、「豐饌伴手禮」、「Kris克里酥蛋捲」、「兔子吃甜點」、「埕憶送禮」、「老二茶舖」、「辣味豆哥」及「旅旅食光」等10家知名糕餅與伴手禮業者；另有30攤原民特色市集，匯集道地原鄉美食、手作工藝品與農特產，讓民眾一次滿足採買伴手禮與體驗原民文化的雙重樂趣。
經發局說明，舞台區的聽覺饗宴更是此次活動的亮點，帶來六小時不間斷的音樂馬拉松。演出陣容星光熠熠、風格多元，由新生代音樂人Bido率先開嗓，緊接著由HenryV、思涵、黑門、Makav真愛、Forty等多組實力派唱將與樂團輪番上陣。壓軸邀葛西瓦以最具爆發力與穿透力的嗓音，結合幽默風趣的舞台魅力，帶領全場觀眾大合唱。
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