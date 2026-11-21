立冬後天氣轉涼，暖心料理成為餐桌首選。台中市工商發展投資策進會今在草悟道首度舉辦「2026台中36醬嘉年華」，集結逾30家在地特色醬料、食品及伴手禮品牌，推出買一送一、組合優惠及限量好禮，搭配現場料理展演與試吃，吸引大批民眾駐足採買。

工策會副總幹事林家興指出，台中擁有豐富的食品加工產業及伴手禮品牌，從傳統油蔥酥、辣椒醬、豆腐乳，到創新拌麵醬與特色調味品，皆蘊含在地職人的用心與創意。工策會將「台中36醬」從品牌概念延伸至電子地圖與實體市集，提供業者交流及展售平台。

經發局主秘許瓊華表示，台中除了糕餅、太陽餅等知名伴手禮，更有許多深耕在地的特色醬料品牌，展現多元飲食文化。台中市好禮協會理事長王曉薇及糕餅商業同業公會理事長紀旭東也肯定工策會積極串聯在地品牌、拓展海外市場，持續提升台中優質伴手禮的國際能見度。

現場特別設置「金口碑專區」，邀請鄭記油蔥酥、水母吃乳酪、熊介巧、巴部屋工房、炳叔烤玉米及微笑天使烘焙坊等台中市十大伴手禮首獎品牌，另有大安農會ESG飛天豬、大呷麵本家、丸文食品觀光工廠及薰衣草森林等在地品牌參與展售，20家品牌祭出指定商品買一送一優惠，並由品牌輪番示範古早味香蔥醬拌麵、麻油薑泥絲瓜麵線、腐乳烤肉片及特色四神湯等料理並開放試吃。

工策會指出，民眾加入官方LINE帳號即可免費索取「台中36醬」等五大主題電子地圖；工策會也預告，「2027第18屆台中市十大伴手禮票選」將在11月26日進行專家評選，12月12日至13日在市府前廣場舉辦百大好禮現場票選暨市集，角逐年度十大伴手禮首獎，歡迎民眾踴躍參與。更多活動資訊請至「十大伴手禮」臉書專頁查詢。