立冬過後天氣逐漸轉涼，熱騰騰鍋物與暖心料理成為餐桌上的熱門選擇。台中市工商發展投資策進會21日於草悟道首度舉辦「2026台中36醬嘉年華」，集結31家台中特色醬料、食品及伴手禮品牌，推出買一送一、組合優惠及限量好禮，吸引不少民眾趁著周末前來採買。

現場更安排特色料理展演與試吃活動，讓民眾體驗醬料入菜的多元變化，現場互動熱烈，展現台中在地美食的獨特魅力。

工策會副總幹事林家興表示，台中擁有豐富的食品加工產業與伴手禮品牌，從傳統油蔥酥、辣椒醬、豆腐乳，到創新拌麵醬與特色調味品等，每款產品都蘊含在地職人的用心與創意。

工策會整合資源，將「台中36醬」從品牌概念延伸至電子地圖與實體市集，不僅提供業者交流及展售平台，也讓消費者能一次認識不同風味的特色醬料，期待未來持續擴大品牌串聯，讓台中好醬走進更多家庭餐桌。

台中市政府經濟發展局主任秘書許瓊華表示，過去曾多次擔任台中市十大伴手禮評審，深刻感受到台中豐富的美食魅力，除了糕餅、太陽餅等知名伴手禮，更有許多深耕在地、用心研發特色醬料的優質品牌，展現台中多元的飲食文化。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，「台中36醬」希望串聯台中各具特色的醬料品牌，讓民眾看見台中除了糕餅與傳統伴手禮之外，也擁有豐富的醬料文化與食品加工實力。

台中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東表示，伴手禮是城市的名片，工策會積極帶領在地業者走出台中、邁向國際，前進新加坡等海外市場推廣台中優質伴手禮，持續提升在地品牌的國際能見度。

本次嘉年華，特別設置「金口碑專區」，邀請鄭記油蔥酥、水母吃乳酪、熊介巧、巴部屋工房、炳叔烤玉米及微笑天使烘焙坊等台中市十大伴手禮首獎品牌共襄盛舉。

另外還有大安農會ESG飛天豬、大呷麵本家、玄羽皇家滴雞精、丸文食品觀光工廠、品醋迷PINTRUE及薰衣草森林等山海屯城各區在地品牌參與展售。

現場20家品牌推出指定商品買一送一優惠，搭配消費贈禮及限量促銷，吸引民眾駐足選購，為周末市集增添熱鬧氣氛。

活動另一大亮點為特色料理展演，邀請鄭記油蔥酥、大呷麵本家與正昇豆腐乳、炳叔烤玉米及ESG飛天豬等品牌輪番上陣，示範如何運用特色醬料變化家常料理。

從香氣四溢的古早味香蔥醬拌麵、暖胃的麻油薑泥絲瓜麵線、鹹香下飯的腐乳烤肉片，到雙醬極鮮爆菇及特色四神湯，透過現場烹調與料理分享，讓民眾了解不同醬料的搭配技巧。

展演過程中，不少民眾圍觀、參與互動及品嚐料理，對於簡單醬料就能變化出多樣風味展現高度興趣，現場反應熱烈。

工策會指出，民眾只要加入台中市工商發展投資策進會LINE官方帳號，即可以取得「冰品甜品」、「早午餐炒麵」、「深夜宵夜」、「五權西六聚落」及「台中36醬」五大主題電子地圖，查詢特色店家資訊，並透過Google Maps導航前往消費。

此外，工策會預告，「2027第18屆台中市十大伴手禮票選活動」已截止報名，將於11月26日進行專家評選，選出入圍「百大好禮」的優質品牌。入圍業者將於12月12日至13日齊聚台中市政府前廣場，參與為期兩天的現場票選暨特色市集，角逐年度「台中市十大伴手禮首獎」最高殊榮。

屆時將集結台中各式特色糕餅、食品及文創好禮，邀請全台民眾一同逛市集、品美食，並透過現場投票支持心目中的優質品牌，共同見證台中年度伴手禮盛事。更多活動資訊詳見十大伴手禮臉書專頁。

今日活動，工策會副總幹事林家興、經發局主秘許瓊華、好禮協會理事長王曉薇、糕餅公會理事長紀旭東、大安區農會總幹事蔡建宗皆到場支持。立法院副院長江啟臣、立法委員羅廷瑋、廖偉翔、市議員張彥彤、黃馨慧亦派代表出席祝賀。

工策會副總幹事林家興(左)為參展廠商加油打氣。記者宋健生／攝影

嘉年華集結31家台中特色醬料、食品及伴手禮品牌，吸引不少民眾趁著週末前來採買。記者宋健生／攝影