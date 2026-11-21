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台股崩跌股民崩潰！台中市府祭「穩心5字訣」、法律與社福急救援
近期金融市場劇烈波動，台股本周大跌7641點，單周跌幅高達17.5%，部分股民壓力山大，出現焦慮、失眠及情緒低落等情形。台中市衛生局推廣「穩心5字訣」、法制局提供免費法律諮詢，以及社會局全市14處家庭福利服務中心協助急難陷困家戶，從心理健康、法律權益及經濟扶助三大面向提供支持，協助民眾度過難關。
衛生局表示，過度關注市場波動可能加劇焦慮，引發失眠、注意力下降及情緒不穩等情形，建議民眾運用「穩、停、維、繫、助」穩心五字訣，即穩住情緒、停止過度盯盤、維持正常生活、與親友保持聯繫，並適時主動求助。
衛生局指出，民眾若因投資或財務壓力產生心理困擾，可撥打24小時免付費1925安心專線，或透過1995生命線、1980張老師尋求情緒支持，也可就近聯繫社區心理衛生中心，由專業人員提供關懷及協助連結相關心理支持資源。
衛生局呼籲，家人及親友若發現身邊的人因財務壓力出現明顯失眠、情緒低落等警訊，應主動關心、傾聽與陪伴，並適時協助尋求專業資源。股市有漲跌，情緒也有起伏，面對困境不必獨自承擔，主動求助就是照顧自己的開始。
法制局指出，民眾若因投資衍生法律問題，市府及各區公所皆設有免費法律諮詢服務，另針對上班族提供夜間電話諮詢服務，民眾可於周一至周五晚間5時至7時撥打諮詢專線（04-22177300），詳細服務地點及時間可至法制局官網查詢，以維護自身權益。
社會局表示，台中市設有14處家庭福利服務中心，針對遭遇急難或陷入困境的家戶，可由社工人員評估需求，協助連結經濟扶助及相關福利資源，相關資訊可至社會局官網查詢。
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