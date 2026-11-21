彰化永靖百年大廟「甘澍宮」今天凌晨遭祝融之災，廟殿受損嚴重。「甘澍宮」是鹿港天后宮的分靈廟，基於同脈一家親，鹿港天后宮主委張偉東今天上午前往致意並致贈重建修葺基金，也期盼各界善心匯聚，盼百年古廟早日浴火重生，並呼籲各宮廟注意防火安全。

張偉東說，「甘澍宮」原預定明年4月17日回鹿港天后宮謁祖進香，不幸今天凌晨遇到火劫，廟殿受損嚴重，天后宮秉持媽祖慈悲為懷、守望相助的精神，特別前往致意，致贈重建修葺基金，期盼為甘澍宮與永靖鄉親送上一份溫暖的支持，祈願甘露媽祖庇佑地方平安，也期盼各界善心匯聚，助百年古廟早日重現風采。

「甘澍宮」火災原因尚待火調釐清，張偉東呼籲各宮廟應加強防火安全，他以鹿港天后宮為例，由於主要是木構建築對防火安全特別重視，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每10年即汰換全部電線，盡量不使用延長線，廟內並依規定組成自衛消防編組，每半年都舉辦演練，廟內廿四小時都有人交叉巡邏，因應各種狀況落實防火安全。

近年來，宮廟火警頻傳，宮廟防火受到關切。彰化縣消防局表示，彰化縣5年來共發生20件宮廟火災，其中以「敬神祭祖」行為8件、占40%為首要起火原因，發火源主要為線香、祭祀及餘燼等相關火源，「電氣因素」7件占35%為次，發火源主要為室內配線、神明桌光明燈電源線及電器設備，尤其老舊配線、長時間通電的神明燈具及電器設備，已成為宮廟防火的重要風險。

從火災發生時段分析，20件案件中有12件發生於晚間9時至翌日6時，占60%，顯示宮廟夜間人員較少，若祭祀火源未完全熄滅或電氣設備持續通電，發生異常時不易即時察覺，容易造成火勢延燒。

消防局提醒，宮廟應落實「人離火熄、電源關閉」原則，每日閉廟前確實巡視香爐、燭火及金紙餘燼，確認火源完全熄滅；電氣設備應定期檢查，老舊或破損配線應立即更換，神明燈、光明燈及延長線應選用具安全認證產品，避免長時間超載使用。

此外，香爐、燭臺及金紙集中處應與經書、紙張、塑膠裝飾等可燃物保持適當距離，降低祭祀火源引燃可燃物造成火災的風險。

彰化永靖百年大廟「甘澍宮」今天凌晨遭祝融之災，廟殿受損嚴重。圖／消防局提供