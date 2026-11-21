彰化縣百年古廟甘澍宮今凌晨慘遭祝融之災，一樓挑高的正殿嚴重受損，二樓被煙燻，地方人士積極商議修復，將委託建築專家鑑定宮廟結建，並不排除整修時，重塑鎮殿媽祖及眾神明的金身。

永靖鄉湳港莊五谷會田甘澍宮，舊廟建於日治昭和二年（1927），目前廟體在民國87年重建，外觀三層樓，實則一樓正殿挑高，內部為兩層樓結構，今清晨約1點18分自一樓起火，宮廟內大量木建構及易燃金香紙燭，熊熊烈火迅速蔓延，宮廟執事人員除通報彰化縣消防局，另一方面「請」出從湄洲祖廟迎回的3尊開基媽祖，體積較大的鎮殿媽祖和神尊來不及請出，受到輕重程度不一的燒燬和燻黑。

消防局展開火災鑑識調查，先調閱宮廟錄影監視畫面。湳港村長呂金和指出，宮廟本（11）月沒錄影監視資料，眾人僅就現場目視，正殿3尊開基媽祖聖像已被搶救，完好如初，其餘神尊和神桌等祭祀用品被燒燬，二樓損害較輕微，地方人士商議待火災鑑定報告出來後，將委請建築專家鑑定宮廟結構安危，若可繼續使用，整修後連同眾神金身一併修復或重刻，萬一結構不安全則牽涉重建，茲事體大，還需宮廟管委會及地方士紳共商。

甘澍宮主祀天上聖母，發生火警後消防局出動13輛消防車、1輛救護車、26名消防人員趕往搶救，火勢在56分控制，2時9分撲滅。