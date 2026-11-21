民進黨昨晚眾星雲集台中，賴清德總統、台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰幫地主何欣純大造勢。過去六都候選人選前齊聚多是在台北，綠營此次卯足全力要攻下台中，中部以北組織成統合戰線，將地方選舉拉升到總體戰。

台灣政壇歷來有種說法，「全國選舉和地方選舉不一樣」，近年尤其明顯，民進黨二○一六年以來連續三次贏得總統大選，但二○一八年以後，縣市長選舉居下風；綠營在國防外交、國民認同論述的優勢，無法映射到重視民生議題的地方選舉。

民進黨過去想要將全國性議題優勢帶入地方選舉，大多透過俗稱「芒果乾」的恐懼式動員，成效不彰，今年採取截然不同的做法，不再強調中共政權打壓，而是塑造政治明星沈伯洋，聚焦候選人本身，再將沈推向全國，拉抬各縣市候選人知名度與好感度。

這類選舉手法並非首見，二○一八年的「韓流」就是先例，細節有差異，整體路徑相仿，都是透過單一政治明星的群眾崇拜，炒熱全國聲勢。兩者最大的差別，或許在於「韓流」某種程度上是意外的產物，「洋流」則是精心操作的成果，更重視跨縣市候選人的連動與黨中央資源分配。

這套策略也存在副作用，明星崇拜會否激起中間選民反感、總體戰的聲量外溢能不能順利轉換成選票？台中市長選戰就是最好的試金石。中部是全國選舉風向球，何欣純又是地方型政治人物，原本不具備空戰優勢與全國知名度，成敗將是民進黨評估「總體戰」效益的重要參考。

「齊聚山城、眾志成臣」台中市長候選人江啟臣山城大集結造勢昨晚在神岡區舉辦，新北市長侯友宜到場相挺。記者游振昇／攝影

對國民黨而言，中市選戰也是重要指標，江啟臣昨與藍營政治明星蔣萬安、侯友宜、盧秀燕合體，也有跨縣市助陣、打團體戰的意味，但不脫傳統地方選戰動員為主、大咖為輔的思維。

江、何之爭既是藍綠對決，更是兩種選舉戰略的碰撞，無論輸贏，都會影響兩年乃至四年後藍綠兩黨的選戰布局。