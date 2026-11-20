台中市長盧秀燕8年任內以改善空氣品質為施政重點，中火累計減煤逾3200萬噸，空品不良日從每年約60天降至不到20天，整體空品改善逾七成。盧秀燕今天主持任內最後一次空氣品質改善委員會，感謝市府團隊多年努力，持續精進空汙治理，守護市民健康。

盧秀燕表示，8年前上任時，她向市民許下「市長換人，空氣換新」的承諾，並成立空氣品質改善委員會，將空品改善列為施政首要任務。經過市府團隊共同努力，中火燃煤量從約1600萬噸降至不到1100萬噸，每年減少逾500萬噸，空品不良日也從每年約60天降至不到20天，整體空品改善逾七成，各項治理成果達成甚至超越預期。

這次是盧秀燕任內最後一次主持空氣品質改善委員會，她特別感謝各局處同仁8年來的付出。她說，台中是一個大家庭，市民就是家人，空氣品質攸關每個人的健康，期勉市府團隊持續精進空汙治理，共同守護這座「有你真好」的城市。

環保局長吳盛忠指出，今年1月至10月台中市PM2.5平均濃度較去年同期改善0.7微克。面對即將到來的秋冬空汙季，市府已做好準備，將跨局處合作減少在地汙染，降低空品不良發生頻率，也呼籲企業及市民配合減少汙染排放。

環保局表示，台中受地形及氣候影響，秋冬季大氣擴散條件較差，汙染物容易累積，增加空品不良風險。雖然氣象條件及境外汙染難以掌控，但市府將持續加強各類汙染源管制，盡可能將本土汙染降至最低，以實際行動守護市民健康。