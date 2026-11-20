彰化縣1名年約50歲男子菸、酒、檳榔樣樣來，數月前出現慢性吞嚥困難症狀，吃得少導致身形削瘦，求醫檢查確診中段食道鱗狀細胞癌，幸好屬早期且無遠端轉移，經醫療團隊8小時手術重建食道，現今已能正常進食，並戒除不良嗜好。

這名患者告訴醫護，原本吃飯速度正常，後來吞不下乾飯，配水才能吞嚥，過一段時間連吃稀飯都吞得困難，改為吃流質食物充饑，食量減少而變瘦，雖沒明顯疼痛但他自己和家人都覺得不對勁。

經員榮醫院胸腔外科醫師謝志明收治，按排胃鏡切片檢查，確診中段食道鱗狀細胞癌，進一步由電腦斷層檢查顯示仍屬早期且無遠端轉移，就採食道腫瘤切除併食道胃吻合加小腸造瘻術，也就是「食道切除及胃管重建手術，併空腸營養造口」。

手術分三大步驟，切除含腫瘤的食道段落，並進行縱膈腔淋巴結廓清，因這是決定預後的關鍵一定要仔細，接著採腹腔鏡微創方式完成把胃拉成細管狀，往上提到胸部當作新的食道，同時在腹腔內另做一個約1公分的暫時性小腸營養造口，用來用來灌食提供營養，待病人恢復自主進食後即可移除。

最後一個步驟是將重建好的胃管向上拉至頸部，連接殘餘食道，恢復消化道連續性。整個手術歷時約8小時，需麻醉、手術室、加護病房、護理、營養及呼吸治療團隊緊密銜接。謝志明指出，這類手術橫跨胸、腹、頸，範圍大、時間長，需要完整的設備與跨團隊合作才能完成，是胸腔外科的大手術，過去多在醫學中心執行，現在擁有人才、技術、設備的地區醫院也可做。

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