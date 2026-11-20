彰化縣警察局芳苑分局芳苑派出所靠近濱海，長期被鹽風吹襲，建齡42年已老舊不堪，縣政府今動土拆除重建辦公廳舍，預計2028年6月完工，施工期間員警暫到路上派出所辦公，對原轄區服務照常。

縣長王惠美、縣警察局副局長薛錦孟、芳苑警分局長黃一航、芳苑鄉長林保玲，與縣議員等各級民代出席。王惠美說，芳苑派出所舊廳舍為地上二層樓房加強磚造建物，1984年興建完成使用，警務日益繁重人力增加，辦公空間顯得狹隘，縣政府編列4763萬元原址拆除重建，將重建興建地上2樓層，面積約210坪的現代化辦公廳舍。

王惠美提到本（11）月8日完工全線通車的台76線延伸工程，全長約20.8公里，從芳苑交流道起到南投縣草屯，車程55分鐘縮短到35分鐘，大幅交通便利性，可望帶動芳苑工業區及中科二林園區的工業與觀光發展，為彰化西南角地區帶來人口與產業動能，「人民保母」辦公廳舍格外重要，完工後一定可給民眾一處完善警政服務空間。

彰化縣政府拆除重建老舊警察辦公廳舍，萬年、田尾、埔鹽、福興等分駐所和派出所已完工使用，新建中的有縣警察局綜合行政大樓與原斗、馬鳴、林厝、內安、芳苑分駐所（派出所），規畫新建的有溪湖、大村、安坑、洪崛、竹塘、朝興、佳里分駐所（派出所）。

彰化縣芳苑警分局芳苑派出所辦公廳舍的新建築模擬圖。圖／縣政府提供