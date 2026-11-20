彰化縣政府積極布建全縣八大生活圈的多元運動場館，自籌4億元興建北斗樂活運動館，今舉行興建工程動土典禮，最大特色是設置北斗生活圈唯一室內溫水游泳池，可提供北斗區11萬多名民眾高品質的游泳運動場域。

北斗樂活運動館位在在北斗鎮文苑路二段與大道路交會處，土地面積超過300坪，縣政府邀請北斗鎮長與各級民代參加興建工程動土典禮，前立法委員鄭汝芬代表立委謝衣鳯出席。縣長王惠美致詞首先感謝熱愛運動的縣議長謝典霖，承諾只要推動興建體育場館和充實體育設施，他一定支持，縣政府自籌4億元建造北斗樂活運動館就是在他和全體縣議員審議通過。

北斗鎮長顏宏霖說，北斗樂活運動館土地是鎮有地，市價約3億元，推動設立過程中難免有波折，幸獲鎮民代表會和各方的支持才能興建，這座場館規畫最重要的是建造一座民眾期待的游泳池及多元運動設施，北斗生活圈11萬多人口未來不論天氣好壞都有好場所可以運動。

北斗樂活運動館規畫地上4層，總樓地板面積約4800平方公尺，將設置溫水游泳池、新型態健身房、韻律教室、全齡體能訓練場、桌球室與綜合球場等六大核心設施，其中25公尺、6水道的室內溫水游泳池是最大特色。場館附設48席汽車停車格、93席機車停車格，預計118年完工，但王惠美要求加快腳步。

彰化縣八大運動生活圈計畫，目前彰北、彰南國民運動中心及和美全民運動館開始營運，鹿港全民運動館預計年底完工，二林、田中、溪湖樂活運動館持續興建或規畫，北斗區縣議員李浩誠代表致詞時表示，民眾常反映地方没有大型室內游泳池，北斗鎮公所與鎮代會溝通協調後提供北斗樂活運動館用地，今動土後施工。希望北斗區民眾擁有優質的運動場所。