集集觀光再添新亮點！南投縣政府攜手日月潭國家風景區管理處及集集鎮公所，投入約1億1540萬元，完成集集火車站周邊旅遊服務設施、空中環山景觀平台及智慧候車亭3項工程，今天舉行聯合啟用典禮。未來遊客到集集不僅能逛街、騎自行車，還可登高賞景、轉乘客運前往周邊景點，盼延長停留時間，帶動地方觀光。

集集鎮長吳大村說，集集站站周邊旅遊服務設施整建，是他2022年底上任後向日管處提出的第一項重大建設，歷經都市計畫變更、工程規畫及既有攤商協調遷移，終於順利完成。他感謝縣長許淑華、立委游顥及日管處支持，讓集集觀光環境全面升級。

此次經費最高的是火車站旁旅遊服務設施整建工程，由日管處投入約8000萬元，設置旅遊服務中心1處，包含無障礙廁所及男女廁，並整建22處攤商空間，整合旅遊諮詢、餐飲及購物機能，串聯民權路自行車道、花旗木步道及夜間「宇宙星宇廊道」，打造日夜皆有特色的旅遊環境。

另一亮點是集集鎮空中環山景觀平台，總經費3400萬元，由觀光署補助2142萬元、縣府補助995萬元，其餘由鎮公所自籌。平台設有無障礙設施及遮陽棚，遊客可從不同角度欣賞集集小鎮及周邊山景，成為新的拍照、休憩據點。

交通服務也同步升級，縣府投入140萬元建置智慧候車亭及站牌系統，提供遮蔭空間、座椅及公車預估到站資訊。目前有6801台灣好行日月潭溪頭線及6734台灣好行東埔線停靠，遊客可從集集轉乘前往日月潭、溪頭及東埔，也讓居民通勤、通學更加便利。

縣長許淑華表示，集集擁有百年鐵道文化、自然景觀及人文特色，是南投具代表性的觀光小鎮，感謝中央投入資源整建火車站周邊設施，縣府也補助近1000萬元興建空中平台，並配合都市計畫變更及交通環境改善，促成中央與地方合作。

許淑華指出，觀光建設不只改善硬體，更重要的是吸引遊客停留、深入體驗，帶動在地商家及觀光產業發展。透過旅遊服務、景觀休憩及智慧交通整合，希望讓集集不只是搭火車的中繼站，更成為值得深度探索的觀光目的地。

南投縣長許淑華（中）與地方各界共同見證集集火車站周邊觀光建設啟用，盼透過景觀、旅遊服務及智慧交通整合，帶動地方觀光產業。圖／南投縣政府提供