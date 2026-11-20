「雅豐盃慈善公益健走」至今八屆，累積善款破350萬元。雅豐不動產團隊公益協會今宣布，第九屆將於12月20日周日上午8時移師台中水湳中央公園熱鬧登場，即日起開放免費報名，只要民眾到場參與健走，雅豐不動產團隊便為每人公益捐出100元，持續支持地方弱勢族群與學童。

本屆賽事由台中市運動局、台灣大腳丫長跑協會與雅豐不動產團隊公益協會共同主辦，特別邀請「老鷹紅豆服務隊」創辦人暨繪本作家沈利倩到場「領走」。

沈利倩幼時因白血病治療併發症截去右腿，長年與義肢相伴並投入生態保育；2023年她首次挑戰路跑雖因體力不支未能完賽，卻從此愛上跑步，不僅加入跑團訓練，更克服重心與施力難題學會使用刀鋒義肢。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能表示，沈利倩勇於嘗試與練習的精神令人感動，期盼透過她的故事鼓勵大眾從最簡單的健走踏出健康第一步。

今年活動更將公益延伸至環境永續，首度規畫集結約40攤的「蔬食市集」，讓民眾完走後能輕鬆品嘗蔬食美味。雅豐不動產團隊副總經理紀政宇指出，本屆以運動、永續與慈善為主軸，希望透過捐款、蔬食與環保裝扮，將ESG理念落實於日常生活。

適逢聖誕佳節前夕，現場同步舉辦以「ESG永續」為主題的歡樂裝扮比賽，第一名獎金8000元、第二名5000元、第三名3000元，另取優勝6名各1,000元。活動現場備有精彩舞台演出、參加禮及摸彩活動，大獎包含自行車、液晶電視與金嗓多媒體點唱機等好禮，詳細辦法與報名資訊可上「雅豐不動產團隊」粉絲專頁或報名網站（https://irunner.biji.co/2026YafengRace）查詢。

「老鷹紅豆服務隊」創辦人暨繪本作家沈利倩。記者趙容萱／攝影