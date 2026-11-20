2026台中購物節2名百萬汽車得主出爐！都住北屯區的翁姓男子為愛女添購新手機、蔡女為迎二寶預訂月子中心分別喜獲百萬汽車。經發局長張峯源表示，店家也迎來好彩頭，幸福月產後護理之家首度開出百萬汽車，三井台中港店還連5年都有逾10萬元大獎入袋，他赴2店貼紅榜，與業者分享喜氣，感謝店家熱情響應購物節。

張峯源說明，翁姓得主平時喜歡逛三井OUTLET台中港店，這次剛好女兒的手機要汰換，趁逛街購入iPhone手機送給女兒，沒想到意外獲一輛車，女兒也成了爸爸的「幸運星」！

翁姓得主分享，他前年曾中過3000元，這次直接升級到百萬汽車，接到通知時還一度以為是詐騙，經過多次確認才相信是真的，直呼驚喜又不可思議；其開獎店家三井台中港店2022年起每年都開出10萬元以上的購物節大獎，今年更再添百萬汽車得主，堪稱購物節幸運熱點。

蔡姓得主分享，她平時就有使用載具參與抽獎，這次經店家主動提醒有購物節活動，改將消費登錄參加抽獎，當天接到中獎電話時，第一反應懷疑遇上詐騙，直到近日再次收到中獎通知，恰好碰上生日，才終於相信自己真的中獎，彷彿提前收到一份最特別的生日禮物、迎新生實用又幸福的祝福。

幸福月產後護理之家北屯店劉主任分享，她平時就會主動向準媽媽介紹購物節五倍活動，這次是參加購物節8年來首度遇媽媽抽中大獎，收到喜訊團隊都相當開心；蔡女原本只先付訂金，得知可參加購物節抽獎後，便在活動期間將月子中心款項全數繳清，意外再添一份幸運。希望這份「好孕、好運」延續給更多媽媽及公司夥伴，歡迎準媽媽把握機會。

經發局說明，台中購物節串聯全市各類型店家，都有機會透過消費登錄參與抽獎。活動詳情請至台中購物節臉書粉絲專頁查詢。