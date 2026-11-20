「2026新社花海暨台中國際花毯節」展期到11月22日，展期剩2天；有遊客網路PO照片問，他和家人昨天到新社花海和台中花毯節參觀，遠看花海中有馬和狗，剛開始誤以為是真的馬和狗，近看才知是裝置作品，遊客問「有人跟我一樣誤會了嗎？」

新社花海暨台中國際花毯節上月31日開展，活動將於11月22日落幕，展期剩最後2天！台中市政府觀旅局表示，目前新社花海正值最美盛開期，由三麗鷗七位大明星坐鎮的「甜點王國」更是今年秋季最夯的社群打卡熱點。

除了主花毯，觀旅局也強力推薦人氣展區「巧克奇境」，民眾登上平台俯瞰花毯最美視野，走入室內鏡面花毯，體驗光影與花卉交織的奇幻視角，還能欣賞東勢與新社在地居民參與的「永續共創」藝術成果。會場結合「台中領鮮」農特產品展售市集與食農教育「瓜果廊道品種展示區」，兼具推廣台中在地優質農產及寓教於樂之效益。

觀旅局提醒，最後一周預期將迎來賞花尾聲的人潮高峰，為避免塞車，建議民眾多加利用大眾運輸工具。尤其是秋冬季節變化之際，受東北季風影響容易導致降雨情況，如雨勢過大致展場停車場產生泥濘，農業部種苗改良繁殖場會適時啟動停車場關閉機制，避免民眾車輛打滑影響安全。