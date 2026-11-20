布袋戲木偶製作愈來愈精緻，許多布袋戲迷也喜歡自己設計，或找木偶工作室自創角色；台中潭子「狐九尾木偶工作室」昨天發表歷時2年手工製作完成的三國名將張飛自創偶，整尊木偶都是雕刻師蕭佟興和木偶工作室設計創作，布袋戲迷看到照片很驚艷，偶頭栩栩如生，造型和偶衣作工細緻；工作室負責人楊勝凱說，這尊張飛重達6公斤，應該沒有收藏者會想操偶。

楊勝凱表示，這尊張飛布袋戲偶製作耗時約兩年，期間調整比例反覆三次，偶頭由金光布袋戲雕刻師蕭佟興雕刻創作，偶衣是楊勝凱母親負責車縫，其妻製作立體內體訂版，他負責打版、選料、組裝和設計，整尊售價9萬5000元，高約120公分，重量約6公斤，作品剛PO上工作室粉專，引起布袋戲偶收藏者驚艷、按讚，也有人私詢價格。

狐九尾木偶工作室去年發表一系列令人驚艷的木偶作品，包括孫悟空偶，立刻引起熱烈討論。悟空木偶造型和衣服由狐九尾木偶工作室楊勝凱及蚊子館偶衣工作室製作，歷時4個月完成，這次完成的張飛，製作時間更久。

楊勝凱表示，3D列印技術已被運用在布袋戲偶頭，但他仍喜歡木偶就是用木頭雕刻才有溫度，他和雕刻師蕭佟興有相同理念，共同創作和設計擬人或動漫的作品，創作過程投入更多時間設計，這種作品讓他們更有成就感。

三國名將張飛木偶歷時二年手工製作完成，整尊木偶都是雕刻師和木偶工作室設計創作。記者游振昇／攝影