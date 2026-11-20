台中一名70歲男子日前到田裡工作，未料遭蜂群攻擊，全身紅腫刺痛，就醫發現身上有多達37處被螫，擔心過敏性休克，立刻安排住院治療，幸好後續無其他症狀。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，最近2週接連收治2起被蜂螫傷的患者。其中一名70多歲的阿伯，就醫時檢查發現背部有28處地方被蜂螫，一整片紅腫，頭部有7處、右前臂有1處、右大腿1處。

陳采峯說，蜂毒含有磷脂酶與溶血毒素等成分，會破壞肌肉細胞膜，造成肌酸激酶與肌球蛋白大量釋放到血液中，恐導致橫紋肌溶解症或急性腎損傷。患者經抽血檢查肌酸磷酸激酶略高於正常值，因傷口過多，擔心感染及後續過敏休克，安排阿伯住院觀察。

這名老翁透露，以前也有被虎頭蜂螫過的紀錄，這一次到田裡工作，沒有注意到有蜂窩，被蜂群攻擊，第一時間護住頭部趕緊離開現場，因身體腫痛難受就醫。

陳采峯指出，阿伯住院觀察2天後，自覺身體沒其他異狀便出院，出院一週後再回診，發現被蜂螫的傷口依舊有紅腫，持續給予抗組織胺及類固醇、抗生素藥物，以預防細菌感染。

陳采峯說，被蜂螫嚴重恐導致休克甚至死亡。蜂螫患處出現紅腫、熱痛等局部症狀，也可能有蕁麻疹、血管性水腫、心律不整、氣管收縮、呼吸困難、休克等過敏反應，體內累積太多蜂的毒素，可能引發急性腎衰竭等全身毒性反應，不慎被蜂螫傷，應趕緊就醫以免發生休克性過敏反應。