台中捷運三年前發生建案塔吊吊臂墜落撞上車廂的事故，釀一死十三傷，震驚社會。近日有眼尖網友發現，台北惜物網上出現一筆極為特殊的「報廢電聯車體」拍賣，起價十八萬元，正是當年出事的中捷車廂。中捷公司說明，該車廂屬於毀損公物，依規定辦理。

中捷吊臂事故發生在二○二三年五月十日中午，位於豐樂公園站附近的興富發建案「文心愛悅」塔吊吊臂因固定方式不當，從卅一樓高處墜落，砸破隔音牆掉落綠線軌道上，撞上正在行駛的捷運車廂，造成一名乘客死亡；車廂受損嚴重，中捷公司報廢後放置於北屯機廠。

有網友在台北惜物網上看到一件「報廢電聯車體二節」的拍賣物件，底價十八萬元，拍賣期間從十一月廿三到廿七日，拍賣單位是中捷公司，放置地點正是北屯機廠。

網友比對後指出，這筆拍賣應該就是當初吊臂事件的事故車廂，也有人直接在網站問答欄詢問，中捷公司回應證實是該節車廂。許多網友相當不解怎麼會把這樣的物件拿出來拍賣，應該要妥善處理後公開展示，也有人認為「誰想展示誰買回去就好」。

中捷公司說明，本次拍賣車廂是塔吊撞擊事故中受損車廂，因為受損嚴重，原廠評估修復成本過高，車體結構難以恢復到營運標準，依法報廢並依照台中市政府相關規定拍賣；車體內的設備已經完全拆空，底價十八萬元是根據殘存材料價值與市場回收行情估定。

針對這起工安事故的損害賠償，台中市政府與中捷公司原求償兩億六千萬元，經中華民國仲裁協會仲裁，認定興富發、齊裕營造、宇球國際興業及嘉謜工程應連帶給付市府逾兩億一二一七萬元、給付中捷公司逾一二六四萬元，合計約兩億二四八一萬元，先前相關款項已暫入市庫並朝「多退少補」處理。

中捷綠線全線採無人駕駛，列車前端設置偵障桿，吊臂事故後除強化全線控管、增設月台緊急停車按鈕與隨車員手動操作等措施，中捷公司也在研究主動式障礙物智慧偵測系統，已在夜間非營運時段完成概念驗證，正爭取中央補助推動全時段服務驗證。