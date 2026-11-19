台中市太平區「頭汴、聖和里市民活動中心新建工程」及「歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復工程」今舉辦聯合落成啟用典禮。副市長黃國榮出席表示，兩項工程不僅讓使用逾45年的老舊活動中心重建升級，也讓百年派出所重現歷史風華，得以結合社區關懷、文化傳承及觀光休憩等多元功能，成為東太平的嶄新地標。

黃國榮說，兩項工程同步啟用不僅回應地方長期對公共活動空間的需求，也讓珍貴歷史建築獲得妥善保存與活化利用。未來將透過完善的公共設施及多元文化活動，提升居民生活品質，為東太平注入新活力。

民政局長吳世瑋說，原來的頭汴、聖和里活動中心已有逾45年歷史，建物老舊、空間不足，經評估已不適合補強，因此推動原地重建。工程總經費5千482萬元，其中市府自籌4千582萬元，並爭取內政部前瞻基礎建設計畫補助900萬元；另由民政局補助設備經費近217萬元，打造更安全、完善的公共活動空間，滿足地方多元使用需求。

新建活動中心地上3層建築，總樓地板面積約924平方公尺，1樓設有半開放式廣場及多功能教室，2、3樓分別提供聖和里及頭汴里使用，可供社區關懷、社團活動、藝文交流及防災避難等多元用途。更以童趣十足的小型裝置點綴建築外觀。

同步啟用的「頭汴坑警察官吏派出所」1914年（日治大正3年）興建，是太平地區僅存的日治時期警察官吏派出所，2020年1月登錄為歷史建築。為保存珍貴文化資產，市府編列2千166.9萬元，並爭取文化部補助1千714.9萬元，進行建築修復及內部裝修，讓百年老建築重現昔日風貌。

太平區公所說，兩建設坐落於頭汴坑溪畔，鄰近市道136線，周邊有草嶺山步道、蝙蝠洞及休閒農業等豐富觀光資源。未來將結合地方社團、社區組織及文化資源，舉辦多元藝文活動，並串聯周邊山城景點，拓展文化觀光與旅遊服務功能，帶動東太平觀光及地方產業發展。

立法委員何欣純指出，她歷經6年協調奔走，感謝文化部與內政部的經費挹注2千614萬餘元，讓頭汴坑百年歷史建築修復、活動中心重建順利完成，回應鄉親多年的期待。未來中央地方攜手合作，並結合周邊觀光景點，帶動太平地方發展，讓大台中更加進步繁榮。

台中市歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復，所內有80餘項珍貴警察文物。圖／台中市政府提供

台中市歷史建築頭汴坑警察官吏派出所修復。圖／台中市政府提供