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彰化鄉長候選人看板遭BB槍射擊 犯嫌拘提到案
彰化縣竹塘鄉長候選人詹光信競選看板遭人持BB槍射擊，彰檢今天表示，上午已將犯嫌拘提到案；至於行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧座車車燈遭擊破，檢警加強查緝中。
彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，因應115年地方公職人員選舉將於28日進行投開票，與彰化縣警察局加強維護選前治安，11月初於彰化縣發生2件疑似槍擊案件，均已於日前報由檢察官指揮偵辦，加強查緝蒐證以確保選舉勤務順利完成。
檢方表示，2日以BB彈射擊竹塘鄉長候選人競選看板一案，經檢察官指揮警方，今天上午對詹姓犯嫌住處執行搜索，查扣空氣長槍1支、短槍1支及其他相關配備，並將犯嫌拘提到案說明。
另外，針對在高速公路以鋼珠彈射擊吳音寧跑行程座車後車燈一案，檢方說，已由檢察官指揮彰化縣警察局溪湖分局深入研析各項證據線索，加強查緝中，絕不輕易放過任何破壞選前治安的挑釁犯行。
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