彰化地標芳苑燈塔重新開放，航港局推出限量紀念磁鐵，由於磁鐵造型讓網友聯想到藝人楊謹華金鐘獎穿過的黑白條紋禮服，被戲稱是「楊謹華同款」，吸引不少民眾排隊領取。有網友分享，早上7點半抵達現場時，前面已經排了25人，讓人見識這款紀念磁鐵的超高人氣。

2026-11-19 14:07