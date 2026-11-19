台中逾120公尺「摩天大樓」林立，居全台之冠；台中市「安全城市救災新利器」新購各式消防車聯合啟用典禮今登場，其中最受矚目是造價5800萬元、全台僅有5輛、中部首輛「70公尺雲梯消防車」。市長盧秀燕表示，新雲梯車可達18樓高度，大幅強化高樓層射水與救援戰力。

盧秀燕說，台中消防人力8年來增加約5成，第一線的救災車輛與設備必須同步升級。市府8年消防編制人力擴增近5成，由於消防車打造耗時，此次特別合併校閱近兩年度採購的33輛新車；目前全國僅5輛70公尺雲梯車，台中這輛造價5800萬元，由市府與中央共同負擔經費，感謝中力補助。

消防署長蕭煥章指出，中央投入3億3800萬元，全額補助25輛消防車。消防署也在下一期義消中程計畫中，參考義交作法，規畫按「出勤時數」給予義消補貼；盧秀燕當場肯定中央的做法，並喊話中央，呼籲未來若實施，相關經費「應由中央全額負擔」，減輕地方財政壓力。

消防局說明，2019年至今年累計投入逾13.4億元採購消防車，台中車齡超過15年的老舊消防車占比，已從高峰期的43%大幅降至10.3%，創下歷年新低；同時在落實住宅防火宣導與老舊電線汰換下，台中市建築物火災件數更從2019年的997件，銳減至去年的295件，降幅70.4%。

消防局指出，此次啟用的33輛生力軍，車種涵蓋小型水箱車、水庫車、化學車、救助器材車、化災處理車及後勤照護車等，除70公尺雲梯車外，也同步配置1輛50公尺及2輛30公尺雲梯車，能精準應對狹窄巷弄、工廠園區到超高大樓等多元災害現場救災能力。

消防局說明，老舊車輛陸續汰換，逾15年的消防車占比從43%降至10.3%，創歷年新低。新車可支援狹窄巷弄、工廠、產業園區及高樓等救災勤務。現場也展示各式消防車輛與無人機，搜救犬也一同亮相。

台中市「安全城市救災新利器」新購各式消防車聯合啟用典禮今登場，小朋友參觀新水箱車同步噴出水柱交織成水幕拱門。記者趙容萱／攝影