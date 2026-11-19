南投縣首處樂齡學習數位示範體驗場域今天啟用，透過循序漸進實作，協助長輩熟悉數位設備，享受科技便利性，還有防詐騙、媒體識讀、人工智慧（AI）科技應用等數位學習課程。

提升高齡者數位素養並促進世代交流與共學，教育部南投縣樂齡學習數位示範體驗場域今天在魚池鄉揭牌啟用，教育部終身教育司長梁學政、南投縣政府教育處長王淑玲等人出席，透過循序漸進實作課程，協助長輩克服對科技的陌生與畏懼，提升數位生活自主能力。

梁學政致詞表示，為高齡者設置數位學習場域，長輩有機會學習新科技，讓科技應用不再專屬年輕人，長輩親自接觸、學習操作手機應用程式，就可自己用手機買票、訂位，享受科技帶來生活便利性，謝謝南投縣政府協助，預計明年在南投設第2處示範體驗場域。

王淑玲說，數位科技快速發展，智慧型手機、網路服務、人工智慧逐漸融入日常生活，如何協助長者跨越數位門檻、自在運用科技，是縣府推動高齡友善環境重要工作，感謝教育部補助經費建置全縣首處樂齡學習數位示範體驗場域，結合魚池鄉樂齡學習中心，提供長輩體驗數位科技的學習環境，縮短城鄉數位落差。

王淑玲表示，民國116年將規劃19場次、至少123小時數位學習課程，包含防詐騙、媒體識讀、AR及VR體驗、智慧旅遊及AI科技應用等，並培訓10名數位幫手，協助長輩熟悉數位設備；持續結合社區、大專院校及專業團隊，將數位學習場域及課程推廣至各鄉鎮。