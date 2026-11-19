彰化縣竹塘消防分隊現有廳舍空間不足、設施老舊，縣府編列4853萬多元經費推動重建，今天舉行動土典禮。新廳舍將興建地上3層建築，總樓地板面積約215坪，規劃消防車庫、救災器材室、健身房及備勤室，預計2028年完工啟用，盼改善消防人員工作環境，提升地方救災救護量能。

彰化縣長王惠美表示，消防救災除了仰賴第一線人員的專業與付出，完善的廳舍設施也是提升救災效能的重要基礎。此次工程由縣府自籌4853萬7000元，竹塘鄉公所及鄉民代表會無償提供土地，新廳舍距離原址約700公尺，雖然位置有所調整，但消防服務不會改變，原有廳舍則由竹塘鄉公所後續規劃使用。

新廳舍規劃地上3層，1樓設置洽公區、救災器材室及消防車庫；2樓規劃救護耗材室、健身房及辦公室；3樓則設置備勤室，透過空間重新配置，提升救災裝備整備及消防車輛出勤效率，也提供消防人員更安全、舒適的工作及備勤環境。

王惠美指出，縣府持續投入消防設備及人員福利，自2019年以來累計投入超過4億4000萬元，充實消防車輛、裝備器材、訓練設施及福利保障，另編列約4390萬元超勤加班費，持續照顧消防同仁執勤權益。此外，今年也採購特種搜救隊人命搜索器材、高規格救生氣墊組及新式渦輪瞄子，強化各類災害應變能力。

消防局表示，竹塘分隊新廳舍完工後，將改善既有空間不足及設備老舊問題，強化消防車輛出勤、救災裝備整備及緊急救護應變效能。