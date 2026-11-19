民主進步黨南投市長候選人沈夙崢今天表示，未來結合中央政府資源推動市政發展，讓城市有更好、更美學生活環境；競選連任的南投市長張嘉哲說，持續完善企業合作等工作。

沈夙崢表示，南投縣治所在南投市百工百業、各級學校、都市計畫區域發展、交通規劃、自然農特產與歷史文化景觀應有相對完整基底，很遺憾張嘉哲仍喊著「打基礎」，這是不了解南投市底子健全或能力不足，無法將南投市帶往新氣象。

她說，她提出城市建設願景，結合中央資源推動貓羅溪水岸再生、公園改善、傳統市場升級及閒置公共空間活化，也承諾未來親自面對市民，協調跨機關問題，不讓基層公務人員承擔市長壓力，當選後也不讓家人介入南投市公所人事與決策。

張嘉哲表示，福崗路西延道路新建工程總經費約新台幣4.96億元，中央補助3.74億元、縣府自籌1.22億元，當初需市公所負擔約6000萬元配合款，等於公所整年工程經費，讓他很傷腦筋，所幸南投縣長許淑華主動告訴他，這筆錢由南投縣政府全額補助，展現縣、市同行力量。

他說，花很多時間走進南崗工業區，看到不同產業實力，也聽到企業經營困難，透過與企業實質建立良好合作關係，了解產業，也讓企業更認識市公所，建立學校與企業間合作，接下來4年希望把人才培育、就業媒合與企業合作做得更完整。