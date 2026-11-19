彰化縣政府推動8大運動生活圈，規劃興建田中樂活運動館，今天在景崧文化教育園區舉行動土典禮。彰化縣長王惠美表示，融入全齡包容、健康樂活等理念，估118年4月完工。

王惠美指出，田中樂活運動館由縣府全額自籌新台幣4億元，規劃興建地上3層建築，總樓地板面積5132平方公尺，設有溫水游泳池、健身房、瑜珈及韻律教室、綜合球場、桌球室及多功能教室等。

在建築設計方面，王惠美說，融入田野稻浪、八堡圳及田中馬拉松等在地意象，呈現「米香田中」獨特農村風貌與運動文化，打造兼具運動休閒與地方美學的全齡共享運動場館。

場館除規劃無障礙廁所、淋浴空間及哺集乳室外，為落實全齡友善，溫水游泳池將設置移動式無障礙下水椅，方便行動不便的長者及身心障礙者使用。

她提及，每年田中馬拉松吸引來自各地跑者參與，縣府希望這份運動熱情能延伸至民眾日常生活，未來田中樂活運動館將結合景崧文化教育園區原有田徑場及射箭場兼棒壘球場，為田中鎮、社頭鄉及二水鄉等地區提供優質多元運動場域。

王惠美表示，目前彰北、彰南國民運動中心及和美全民運動館已營運，鹿港全民運動館預計今年底完工，二林樂活運動館興建中，溪湖及北斗樂活運動館也持續推進，期盼讓運動資源更普及。