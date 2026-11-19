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18層樓高！全國僅５輛70公尺雲梯車 台中33輛新消防車上路
台中市政府今日舉行新購消防車聯合啟用典禮，一次啟用近兩年採購的33輛消防車，其中包括中部第一輛70公尺雲梯消防車，可救援到18樓高度，造價5800萬元，全國目前只有5輛。市長盧秀燕表示，台中高樓日益增加，救災車輛及設備也必須跟著提升標準。
盧秀燕指出，台中消防人力8年來增加約5成，第一線人員也需要合適的車輛及裝備。由於專業消防車打造耗時，部分車輛去年訂購、今年才交車，因此這次合併校閱兩年度採購的車輛。
這次啟用的33輛消防車，涵蓋小型水箱車、水庫車、化學車、雲梯車、救助器材車、化災處理車及後勤照護車等車種。除了70公尺雲梯車，另有1輛50公尺及2輛30公尺雲梯車，強化高樓救援能力。典禮上，新車同步亮起警示燈，象徵正式投入服務，搜救犬也一同亮相。
內政部消防署長蕭煥章表示，中央投入3億3800萬元，全額補助其中25輛消防車。消防署也規畫在下一期義消中程計畫中，參考義交的做法，按出勤時數給予義消補貼。盧秀燕肯定中央照顧義消，並呼籲這項補貼若實施，經費應由中央全額負擔。
台中市消防局說明，2019年至今，消防車採購經費合計13億4862萬元。隨著老舊車輛陸續汰換，車齡超過15年的消防車占比，已從高峰時的43%降至10.3%，創歷年新低。台中市建築物火災件數也從2019年的997件，降至2025年的295件，降幅達70.4%
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