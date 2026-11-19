彰化地標芳苑燈塔重新開放，航港局推出限量紀念磁鐵，由於磁鐵造型讓網友聯想到藝人楊謹華金鐘獎穿過的黑白條紋禮服，被戲稱是「楊謹華同款」，吸引不少民眾排隊領取。有網友分享，早上7點半抵達現場時，前面已經排了25人，讓人見識這款紀念磁鐵的超高人氣。

有網友在社群平台分享領取經驗表示，早上7點半到場，前面已經有25人排隊，第一位民眾自稱住在南投，清晨6點就來卡位，還有一名大哥幾乎天天來排隊。當天最後一位領取者約早上8點抵達，提醒想領取的民眾提早前往。

藝人楊謹華曾以一襲黑白條紋禮服出席第57屆金鐘獎，因造型神似彰化芳苑燈塔，引起網友熱議。當時楊謹華也在臉書分享，笑稱這套禮服「雖然沒得獎，但至少我還有芳苑燈塔」，還邀請大家到燈塔打卡，意外讓這座彰化偏鄉地標爆紅，不少網友更留言分享與芳苑燈塔的合照。

交通部航港局表示，芳苑燈塔園區整修，11月14日重新開放，園區以芳苑燈塔黑白造型為設計發想，將燈塔特色融入地坪及景觀，打造兼具燈塔文化與休憩觀光特色的空間。為慶祝重新開放，11月14日至22日開放時間內，民眾到園區即可免費領取完工紀念磁鐵，每日限量80份，共640份，送完為止。

芳苑燈塔是當地重要地標，八角形鋼筋混凝土建築外觀漆成黑白相間的直條紋，方便漁船辨識位置，也成為討海人在夜裡辨認方向、尋找回家路的重要指標。這次透過楊謹華禮服話題與限量紀念磁鐵，讓芳苑燈塔再度受到關注。

彰化地標芳苑燈塔重新開放，航港局推出限量紀念磁鐵，吸引不少民眾排隊領取。圖／航港局提供