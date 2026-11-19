南投縣長照服務不只提供日常照顧，更透過專業人員到宅訓練，協助失能者重新找回生活自理能力。今年前7個月服務已達1257人次，超越去年全年，還有失能者重新走出家門，最遠偏鄉服務往返達101公里。

南投縣政府衛生局近日舉辦「115年長期照顧專業服務推動策略及成果發表會」，邀請永健、福義及美門口3家居家物理治療所分享實務經驗，交流如何透過專業介入，協助失能者恢復走路、上下樓梯、吃飯、穿衣及如廁等日常生活能力，也教導家屬照顧技巧，減輕家庭照顧負擔。

衛生局統計，南投縣今年1至7月長照專業服務達1257人次，已較去年全年1135人次增加10.7%。服務成效方面，失能者自我評估執行日常生活能力，從首次服務平均3.3分提升至結案時7.6分，平均進步4.3分，顯示專業復能訓練有助改善生活功能。

其中，余阿姨過去即使穿戴義肢仍無法行走，經長照醫事專業人員訓練後，已能自行穿戴義肢，並使用助行器走到客廳，與家人一起看電視；陳先生因腦中風導致下肢癱瘓，在專業訓練及妻子陪伴下，重新走到住家附近的廟宇，與鄰居聊天互動。

左側肢體癱瘓的葉阿嬤，透過專業人員以影像記錄練習過程，看見自己逐步進步，重新恢復自行上下樓梯的能力。這些案例顯示，長照專業服務不只是代替失能者完成生活事務，更重要的是協助他們恢復自主能力，重新建立自信與尊嚴。

南投縣幅員廣大，部分服務對象住在偏遠山區，專業人員仍須克服交通距離，最遠單次往返約101公里，持續將服務送進有需求的家庭。衛生局表示，未來將持續擴充長照專業服務量能，讓更多失能者獲得適切協助。

家中有失能者可撥打1966全國長照服務專線，或洽南投縣長期照顧管理中心049-2209595，也可透過南投縣政府衛生局網站及縣府網路e櫃檯申請長照服務。