九合一選舉投票日28日登場，為方便台中市和平區梨山地區居民返鄉投票，谷關工務段將於27日至29日增開中橫便道通行時段，開放5時段可通行，30日恢復為3時段。

公路局中區養護工程分局谷關工務段透過文字稿表示，為便利梨山地區居民及在外工作、就學具投票資格民眾返鄉投票通行，中橫便道將自11月27日至29日，由原開放3個通行時段，增開為5時段，分別為上午7時、10時、12時及下午2時、4時30分。30日恢復為3時段開放，上午7時、12時及下午4時30分。

谷關工務段指出，通行中橫便道仍僅限原有5類對象，梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行，一般民眾不得自行駕車通行，如有搭乘需求，須依豐原客運865路公車相關預約規定辦理。

谷關工務段提醒，中橫便道仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。通行期間，應注意車前狀況，並與前車保持適當距離及開啟頭燈，以維安全。