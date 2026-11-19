彰化基督教醫院跨越院區長達71.3公尺的「沐恩廊道」智慧人行天橋，讓病患、家屬及醫護人員不必再穿越馬路往返兩棟建築，改善長年人車爭道問題，也為院區增添一處明亮舒適的療癒空間，院方最近更設置全新的互動光雕秀，成為彰化聖誕季最吸睛的打卡新熱點。

彰化基督教醫院跨越院區、全長71.3公尺的「沐恩廊道」智慧人行天橋，最近換上新風貌，院方導入互動光雕秀，透過聲光科技讓廊道鋪滿繽紛花海，民眾行走其間，彷彿踩踏在花朵光影上，搭配柔美音樂，讓原本單純供病患、家屬及醫護人員通行的天橋，變身療癒紓壓空間，也成為彰化聖誕季打卡新熱點。

彰基副院長陳美女表示，連接醫療大樓與教學研究大樓的沐恩廊道，自2003年董事會決議興建後，歷經法規、交通及各方因素，延宕20年未能突破，直到總院長陳穆寬上任後，積極溝通協調、克服困難，終於順利推動，並於2026年2月4日完工。

彰基副院長陳美女表示，總院長⁨陳穆寬非常重視創新，因此其創新的成果不只在學術上名列美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家榜單，臨床上經其開刀的末期口腔癌患者五年存活率更高達59%，傲視全台，因此就任後也一直鼓勵員工不斷創新，「沐恩廊道」就是很好的例子。

沐恩廊道全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，採明亮通透設計，設有空調及保全巡視，並導入智慧移動輔助設備與無障礙動線，讓輪椅使用者及行動不便病患也能安全通行，解決過去往返兩棟建築必須穿越馬路、人車爭道的問題。

除了交通功能，廊道也兼具休憩與療癒空間，大面積採光引進自然光線，不少病患及家屬會在此休息、曬太陽。陳美女指出，陳穆寬出國參訪時，看到國際景點的光雕秀具有療癒效果，因而萌生將光雕藝術帶進醫院的想法，雖然需要額外經費，陳穆寬仍全力支持，認為只要對病人及員工有幫助，投入再多資源都值得，「救人是價值，不是價格」。

陳穆寬表示，彰基是彰化、南投及雲林唯一的醫學中心，承擔中部急重症轉診任務，秉持「讓富人看得起，窮人也看得起」的理念，近年病人自費率約25%，盡力減輕就醫負擔，也應將經營成果回饋病人與員工。

他強調，醫療照護不應只有疾病治療，更要重視人的感受。此次光雕秀將關懷從醫療延伸至陪伴與療癒，希望讓每一位走進彰基的人，都能感受到溫暖，因為提升醫療品質，除了專業，也需要愛與陪伴。

彰化基督教醫院跨越院區長達71.3公尺的「沐恩廊道」智慧人行天橋，院方最近更設置全新的互動光雕秀，成為彰化聖誕季最吸睛的打卡新熱點。 圖／彰基提供

彰化基督教醫院跨越院區長達71.3公尺的「沐恩廊道」智慧人行天橋，院方最近更設置全新的互動光雕秀，成為彰化聖誕季最吸睛的打卡新熱點。 圖／彰基提供