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26公斤鐵塊飛來換鋼筋 台中回收場業者受驚嚇環保局將罰肇事者
台中市豐原區一處機車回收場緊鄰鋼鐵業者的廢鐵回收場，今年初鋼鐵業者回收作業時，2塊各重達26公斤的鐵塊竟飛到隔壁回收場，砸中多輛機車，業者賠償，最近又有鋼筋掉落，業者擔心安全向媒體投訴，台中市環保局昨天派員稽查，將依廢物清理法開罰，要求業者注意改善。
從事機車回收業的王姓女子說，今年初，突然飛來2塊各重達26公斤的鐵塊，砸中場內的機車，查出是隔壁回收廢鐵的業者作業不慎，鐵塊噴飛到她的回收場，本月隔壁回收場的鋼筋又掉落在她的回收場內，王女擔心安全，向台中市環保局及台中市勞動檢查處投訴，後來再向媒體投訴，希望對方能裝設防護網改善。
廢鐵回收業者表示，以前因首次回收紙業的滾輪，不知處理時鐵塊會噴濺，事件發生後向對方道歉並賠償，不再回收該項物品，避免再發生意外。
台中市環保局今天表示，昨天派員稽查，回收廢鐵業者的鋼筋掉材至隔壁，依廢棄物清理法可開罰1200元至10萬元；台中市勞動檢查處表示，明天將派員到場稽查。
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