彰化縣花壇鄉山區經常有遊蕩犬出沒，人犬衝突及農損問題也讓地方居民困擾。台灣知行生命教育協會近日成立，未來將與公部門合作，除了收容流浪貓狗，也協助居民、農民處理造成農損的野生動物，包括水鹿、山豬等。協會理事長魏行墨表示，園區預計收容約60隻遊蕩犬，並開放民眾認養，希望透過收容安置，補足現行遊蕩犬治理的不足。

彰化縣遊蕩犬估計約9000多隻，過去政府主要推動TNR（捕捉、絕育、回置），但不少民代反映，民眾對於具攻擊性的犬隻絕育後再放回原地難以接受，加上動物收容所空間有限，如何兼顧動物安置與居民安全，成為地方難題。

魏行墨從2010年起投入流浪犬收容，長期擔任中途之家。他回憶，早期曾目睹一對年輕女子騎機車遭流浪犬追逐，兩人因此摔車，後座乘客甚至摔斷門牙，讓他印象深刻，也促使他持續投入遊蕩犬問題。後來更將救援範圍擴大至野生動物，協助處理野生動物誤捕及農損問題。

魏行墨表示，園區鄰近花壇橋頭、灣東一帶，當地流浪犬問題嚴重，協會未來將採收容、不回置方式安置捕捉犬隻，居民農田傳出有水鹿、流浪犬破壞，會優先處理居民通報案件。收容犬隻也將開放認養，但為防止民眾將不想飼養的狗直接棄置在園區門口，未來將裝設監視器。

此外，協會也將與公部門合作投入野生動物救援及生態監測，為避免誤捕案件，將透過改良式套索及獸醫吹箭麻醉等方式協助處理。