偏鄉居民腦中風搶救、孕婦深夜臨盆接生，均攸關生命的醫療需求。彰化基督教醫學中心透過急重症「綠色通道」，結合二林基督教醫院在地照護，逐步打通偏鄉醫療網絡。彰基總院長陳穆寬表示，隨著台76線黃金救命線開通，讓彰化西南角約16萬居民的醫療照護更加「順起來」。

二林基督教醫院承接衛福部健保署今年「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）」，今天與彰基及健保署中區業務組舉辦期末成果發表會，分享偏鄉急重症救治、婦幼照護及社區健康管理成果，並邀集彰化、南投及台中地區醫療團隊交流經驗。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，10年前上任後，便將偏鄉醫療列為重要任務，希望打破健康照護的城鄉差距。彰基針對偏鄉建立急重症綠色通道，讓患者經轉診後能迅速進入醫學中心接受治療，病情穩定後再轉回當地醫院，透過社區照護及復健持續追蹤，讓醫學中心的醫療實力延伸到偏鄉。

二林基督教醫院服務範圍涵蓋彰化西南地區六鄉鎮，約16萬名居民，透過R3計畫整合在地醫療資源，並結合彰基總院專科團隊支援，建立急症處置、跨院轉診到返鄉復健的照護模式，到今年10月底，二基已提供216人次腦中風醫療服務，其中11人次在院內完成血管內取栓治療，另有35人次接受腦中風急性後期照護，讓患者治療後能就近復健，減少往返醫學中心的負擔。

二基院長詹賜貳表示，透過中央及健保署支持，偏鄉居民有機會獲得更平等的就醫資源，從腦中風急救、新生兒平安誕生到社區健康管理，都展現在地醫院與醫學中心合作的成果。

同樣參與計畫的南投基督教醫院，則設立水里醫療站作為患者與受治醫院間的中繼站，院長張尚文說，結合彰基專科團隊支援，建立跨院轉診及返鄉照護模式，目前完治率達95%。

健保署中區業務組長丁增輝表示，R3計畫著重醫療資源整合、跨區域合作及長期深耕，希望透過醫院彼此支援，讓偏鄉居民獲得持續且適切的醫療照護。

二林基督教醫院團隊深入偏鄉社區，提供居家復健、營養指導與衛教講座，全方位守護長者健康。圖／彰基提供