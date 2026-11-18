台中購物節持續進行中，台中市經濟發展局今天宣布，今年壓軸大獎將祭出市價約1500萬元的房子，位於豐原區的「樹見築」建案，規劃3房2廳2衛附機械車位。

經發局說明，這次台中購物節祭出歷屆最強好宅，位於豐原區的「樹見築」建案，市價高達新台幣1500萬元，不僅刷新歷屆總價紀錄，更是市長盧秀燕任內8年來市價最高的壓軸大獎。

經發局長張峯源表示，由沅宬建設推出的「樹見築」，具有正3房格局，位於豐原區圓環南路59巷6號，總坪數34.22坪、室內坪數23.08坪，規劃3房2廳2衛，位於地上7樓建築的3樓，公設比32.5%，並附有機械車位，目前已完工。

張峯源指出，相較於過往購物節大獎以2房住宅為主，今年升級為正3房設計，除了夫妻日常起居，也能依家庭需求規劃孩子房間或居家辦公區，讓生活安排更有餘裕；全案僅規劃18戶、單層3戶，兼顧居住隱私與生活品質，讓成家生活更加自在舒適。

經發局提醒，2026台中購物節活動至12月25日止，民眾只要於活動期間在台中市消費，將發票或合作店家收據登錄至「台中通TCPASS」APP，就有機會抽中天天3000元、週週10萬元、月月百萬元、隔週汽車，以及壓軸1500萬元好宅等大獎。