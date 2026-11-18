聽新聞
0:00 / 0:00
台中購物節壓軸大獎 豐原市價1500萬3房格局宅
台中購物節持續進行中，台中市經濟發展局今天宣布，今年壓軸大獎將祭出市價約1500萬元的房子，位於豐原區的「樹見築」建案，規劃3房2廳2衛附機械車位。
經發局說明，這次台中購物節祭出歷屆最強好宅，位於豐原區的「樹見築」建案，市價高達新台幣1500萬元，不僅刷新歷屆總價紀錄，更是市長盧秀燕任內8年來市價最高的壓軸大獎。
經發局長張峯源表示，由沅宬建設推出的「樹見築」，具有正3房格局，位於豐原區圓環南路59巷6號，總坪數34.22坪、室內坪數23.08坪，規劃3房2廳2衛，位於地上7樓建築的3樓，公設比32.5%，並附有機械車位，目前已完工。
張峯源指出，相較於過往購物節大獎以2房住宅為主，今年升級為正3房設計，除了夫妻日常起居，也能依家庭需求規劃孩子房間或居家辦公區，讓生活安排更有餘裕；全案僅規劃18戶、單層3戶，兼顧居住隱私與生活品質，讓成家生活更加自在舒適。
經發局提醒，2026台中購物節活動至12月25日止，民眾只要於活動期間在台中市消費，將發票或合作店家收據登錄至「台中通TCPASS」APP，就有機會抽中天天3000元、週週10萬元、月月百萬元、隔週汽車，以及壓軸1500萬元好宅等大獎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。