據彰化縣政府統計，去年為止，彰化縣機車登記數量達84萬多輛，僅次於六都，是縣民最普遍的交通工具，為提升機車安全性，彰化監理站推出「免費機車安全健檢活動」，在12月31日前，享有輪胎、煞車系統、燈光設備及潤滑油四大項目免費健檢。

彰化監理站表示，交通部為守護機車安全，與各大車廠攜手合作推出「機車安全守護站」活動，全臺超過7千家機車行響應，協助民眾及早發現車輛潛在問題，讓交通安全觀念落實在生活中，彰化監理站配合政策，今年9月1日至12月31日推出「免費機車安全健檢活動」，感謝協助推行政策的機車技師及業者。

不過，仍有不少民眾不知道這項政策，民眾只要前往店門口懸掛「機車安全守護站」布條的合作車行，不需攜帶證件，也免收手續費，即可享有四大項目免費健檢，包括輪胎（含胎紋深度）、煞車系統、燈光設備及潤滑油，透過定期檢查掌握車輛狀況，降低因零件耗損而發生事故的風險。

彰化監理站站長黃建興表示，機車是許多民眾通勤的重要交通工具，但車輛長期使用下，輪胎、煞車及燈光等零件若未定期檢修，可能不知不覺埋下行車安全隱憂，呼籲車主養成定期檢查車況的習慣，在活動期間不妨把握免費健檢機會，前往鄰近機車安全守護站檢查，及早發現問題、適時更換耗損零件，才能讓安心上路、平安回家。

黃建興舉例，日前彰化一名機車騎士前往車行辦理定期排氣檢驗時，技師主動為機車做安全檢查，發現後輪胎紋幾乎磨平，胎壁甚至已出現裂痕，若遇到雨天或道路濕滑恐發生失控打滑情形，騎士得知後立即表示要更換輪胎，及時排除潛在危險，凸顯機車行在守護騎士安全上的重要角色。

機車是民眾最普遍的交通工具，為提升機車安全性，彰化監理站推出「免費機車安全健檢活動」，在12月31日前，享有輪胎、煞車系統、燈光設備及潤滑油四大項目免費健檢。圖／彰化監理站提供